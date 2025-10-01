Летний сезон проекта «Мой спортивный район» собрал рекордные 148 тыс. участников

Летний сезон проекта «Мой спортивный район» завершился в Москве, его массовость стала рекордной – 148 тысяч участников. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта города.

Участники занимались спортом на 139 площадках в 11 округах столицы.

«Проведено 13 тыс. тренировок по 15 видам спорта под руководством 300 профессиональных тренеров», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в течение минувшего летнего сезона впервые прошли летние тренировки по катанию на коньках, которое обычно доступно только зимой. Несмотря на завершение сезона бесплатные тренировки проекта «Мой спортивный район» продолжатся.

«Уже 1 октября стартует осенний сезон, в котором всех любителей спорта и здорового образа жизни ждут тренировки по фитнесу и бегу», – указали в пресс-службе.

Для участия в проекте следует записаться на тренировку, выбрав удобную площадку на портале мойспортрайон.рф.

