Лекции и мастер-классы об урбанистике и архитектуре пройдут на форуме «Москва 2030»
Для гостей форума «Территория будущего. Москва 2030» пройдут лекции, мастер-классы и экскурсии в рамках просветительской программы, которую подготовил Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
По словам начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Марии Деруновой, тема урбанистики по-настоящему интересует жителей.
«В рамках форума мы подготовили не только насыщенную развлекательную программу, но и просветительскую: лекции и мастер-классы, где можно больше узнать как об истории внешнего облика столицы, так и о современных знаковых объектах. А главное – о том, как они создаются», - отметила она.
Так, гости смогут послушать серию лекций «Искусство строить» в мультимедийном павильоне в «Музеоне», на которых узнают больше о разных направлениях в архитектуре и о разных подходах к формированию городской среды.
Посетители смогут принять участие в мастер-классах, научиться урбанистическому скетчингу и даже сделают собственные зарисовки разных столичных объектов. Также гости посетят ряд экскурсий на стройплощадки и даже посмотрят роботизированный завод.
Форум «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 14 сентября. За этот период для гостей проведут спортивные, образовательные и культурные мероприятия.
