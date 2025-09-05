Кубок Московского спорта пройдет на велодроме «Марьинский» 5 и 6 сентября

Соревнования по экстремальным видам спорта состоятся на велодроме «Марьинский» в Москве 5 и 6 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе департамента спорта столицы.

При поддержке ведомства на велодроме проведут Кубок Московского спорта по экстремальным видам спорта.

«Приглашаем всех любителей скорости и адреналина зарядиться позитивной энергетикой на гонках в самой зрелищной и эмоциональной олимпийской дисциплине велосипедного спорта – ВМХ-рейс. Торжественная церемония открытия Кубка состоится 6 сентября в 10:50 на велодроме «Марьинский», – отметили в пресс-службе.

Также в этот день разыграют медали в ВМХ-гонке «классик». Как ожидается, в соревнованиях примут участие более 500 профессионалов и любителей в возрасте от 6 лет и старше. На турнир прибудут гонщики от Москвы до Сибири, в том числе чемпионы и призеры первенств страны, победители различных российских и международных соревнований.

Кроме того, в рамках Кубка 5 сентября состоится «гонка на беговелах» среди юных спортсменов 3-5 лет.

