Кубок Московского спорта пройдет на велодроме «Марьинский» 5 и 6 сентября
Соревнования по экстремальным видам спорта состоятся на велодроме «Марьинский» в Москве 5 и 6 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе департамента спорта столицы.
При поддержке ведомства на велодроме проведут Кубок Московского спорта по экстремальным видам спорта.
«Приглашаем всех любителей скорости и адреналина зарядиться позитивной энергетикой на гонках в самой зрелищной и эмоциональной олимпийской дисциплине велосипедного спорта – ВМХ-рейс. Торжественная церемония открытия Кубка состоится 6 сентября в 10:50 на велодроме «Марьинский», – отметили в пресс-службе.
Также в этот день разыграют медали в ВМХ-гонке «классик». Как ожидается, в соревнованиях примут участие более 500 профессионалов и любителей в возрасте от 6 лет и старше. На турнир прибудут гонщики от Москвы до Сибири, в том числе чемпионы и призеры первенств страны, победители различных российских и международных соревнований.
Кроме того, в рамках Кубка 5 сентября состоится «гонка на беговелах» среди юных спортсменов 3-5 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Камчатки пообещал ужесточить продажу алкоголя
- СМИ: Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту
- Названы преимущества безвиза с Китаем для российского бизнеса
- Российские военные освободили Марково в ДНР
- Вечеринки, коллаборации и пиар: За что радиостанции полюбили диджея David Guetta
- Депутат Ющенко призвал сделать Max доступным в других странах
- Песков: Встречу Путина и Трампа можно очень быстро организовать
- Прирост численности населения на Дальнем Востоке объяснили наплывом мигрантов
- Ерхов покинул пост посла РФ в Турции и стал послом в Узбекистане
- Над Азовским морем сбили два дрона ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru