Крупная металлургическая компания поддержала МСП на конкурсе «Знай наших»
Крупная металлургическая компания поддержала МСП на конкурсе «Знай наших».
Участников оценивали по методике будущего национального стандарта «Устойчивое развитие бренда» Лиги зеленых брендов и Роскачества. На третий сезон всероссийского конкурса растущих брендов «Знай наших» поступило рекордное количество заявок - почти 25 тысяч из всех регионов страны. Цель конкурса – поддержка малого и среднего бизнеса, демонстрирующего устойчивые темпы роста, высокую степень локализации производства и пользующегося доверием потребителей. Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд Росконгресс и ВЭБ РФ. Имена лучших победителей объявили 17 июля в Москве. В числе призеров оказались четыре бренда, которых отметили партнеры конкурса – РУСАЛ совместно с Лигой зеленых брендов.
В рамках конкурса компания РУСАЛ совместно с Лигой зеленых брендов отобрали наиболее перспективные компании, соответствующие экологическим и социальным нормативам в области устойчивого развития. Своих фаворитов они выбрали из общего числа заявок конкурса, из которых на втором этапе оценки были отобраны 95. В итоге полностью под критерии подошли четыре компании, продемонстрировавшие лучшие результаты, – НПО «Броня» (г. Волгоград, Волгоградская область), «Лангуст 66» (г. Краснотурьинск, Свердловская область), «КузбассДробМаш» (г. Новокузнецк, Кемеровская область) и «ПОЛИКРАФТ» (г. Саяногорск, Республика Хакасия).
Оценку заявок Лига зеленых брендов провела, используя основы методики будущего национального стандарта «Устойчивого развития бренда».
«Компании-победители были отобраны как наиболее успешные и перспективные для долгосрочного сотрудничества, поскольку уделяют должное внимание повестке устойчивого развития, доказывая это на практике. Таким образом, мы стремимся стимулировать рост региональных брендов, предоставить им возможность интегрироваться в производственные цепочки крупного бизнеса», - отметила директор по устойчивому развитию РУСАЛ Ирина Бахтина.
«Использование основных принципов методики будущего национального стандарта «Устойчивое развитие бренда» Лиги зеленых брендов, основная сфера применения которого - оценка ответственных цепочек поставок, а значит, устойчивых поставщиков, а также возможность включения победителей в цепочки поставок нашего партнера по номинации, одного из крупнейших лидеров в области устойчивого развития и инвестиций в регионы присутствия, - компании РУСАЛ, - крайне важны для нас как пилот будущего применения стандарта», - отметила председатель Лиги зеленых брендов Анастасия Попова.
Главная задача – это помочь локальному бизнесу выйти на федеральный уровень. Для региональных брендов это уникальная возможность заявить о себе на всю страну. Так, одним из победителей стала компания «ПОЛИКРАФТ», находящаяся в Республике Хакасия. Она занимается переработкой пластика, канистр, пленки и ящиков из вторичного сырья.
«Мы находимся в маленьком городке, и о нас мало кто знает, а это такая уникальная возможность рассказать о себе. Это выход на большую аудиторию, чтобы нас узнали и увидели. Так мы повышаем свой статус и узнаваемость», - отметила генеральный директор ООО «ПОЛИКРАФТ» Дарья Городецкая.
Директор московского представительства НПО «Броня» Ринат Юмакаев, компании, занимающейся производством инновационных покрытий, подчеркнул: «Мы в этом конкурсе участвуем первый раз, и для нас большая честь стать победителями. Экологическая повестка внедрена на нашем предприятии давно, и мы уже второй год являемся ответственными ESG-экспортерами, что подтверждает нашу приверженность качеству и инновациям, которые мы внедряем в производственные процессы».
Также победителями были определены ООО «Лангуст 66», единственное предприятие в стране, выпускающее сеноупаковочный шпагат и полиэстеровый канат с помощью переработки ПЭТ-бутылки, и ООО «КузбассДробМаш» - компания, проектирующая и производящая оборудование для переработки различных видов материалов, из Новокузнецка.
Важно отметить, что во второй этап оценки вошли исключительно компании, работающие в регионах операционной деятельности РУСАЛа. Победители конкурса получат возможность войти в базу потенциальных поставщиков организации с высокой ESG-оценкой, что откроет для них новые перспективы сотрудничества с одним из лидеров российской промышленности. Кроме того, компании смогут участвовать в зеленом рейтинге Лиги и Роскачества на льготных условиях.
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