Крупная металлургическая компания поддержала МСП на конкурсе «Знай наших».

Участников оценивали по методике будущего национального стандарта «Устойчивое развитие бренда» Лиги зеленых брендов и Роскачества. На третий сезон всероссийского конкурса растущих брендов «Знай наших» поступило рекордное количество заявок - почти 25 тысяч из всех регионов страны. Цель конкурса – поддержка малого и среднего бизнеса, демонстрирующего устойчивые темпы роста, высокую степень локализации производства и пользующегося доверием потребителей. Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд Росконгресс и ВЭБ РФ. Имена лучших победителей объявили 17 июля в Москве. В числе призеров оказались четыре бренда, которых отметили партнеры конкурса – РУСАЛ совместно с Лигой зеленых брендов.

В рамках конкурса компания РУСАЛ совместно с Лигой зеленых брендов отобрали наиболее перспективные компании, соответствующие экологическим и социальным нормативам в области устойчивого развития. Своих фаворитов они выбрали из общего числа заявок конкурса, из которых на втором этапе оценки были отобраны 95. В итоге полностью под критерии подошли четыре компании, продемонстрировавшие лучшие результаты, – НПО «Броня» (г. Волгоград, Волгоградская область), «Лангуст 66» (г. Краснотурьинск, Свердловская область), «КузбассДробМаш» (г. Новокузнецк, Кемеровская область) и «ПОЛИКРАФТ» (г. Саяногорск, Республика Хакасия).



Оценку заявок Лига зеленых брендов провела, используя основы методики будущего национального стандарта «Устойчивого развития бренда».



«Компании-победители были отобраны как наиболее успешные и перспективные для долгосрочного сотрудничества, поскольку уделяют должное внимание повестке устойчивого развития, доказывая это на практике. Таким образом, мы стремимся стимулировать рост региональных брендов, предоставить им возможность интегрироваться в производственные цепочки крупного бизнеса», - отметила директор по устойчивому развитию РУСАЛ Ирина Бахтина.



«Использование основных принципов методики будущего национального стандарта «Устойчивое развитие бренда» Лиги зеленых брендов, основная сфера применения которого - оценка ответственных цепочек поставок, а значит, устойчивых поставщиков, а также возможность включения победителей в цепочки поставок нашего партнера по номинации, одного из крупнейших лидеров в области устойчивого развития и инвестиций в регионы присутствия, - компании РУСАЛ, - крайне важны для нас как пилот будущего применения стандарта», - отметила председатель Лиги зеленых брендов Анастасия Попова.



Главная задача – это помочь локальному бизнесу выйти на федеральный уровень. Для региональных брендов это уникальная возможность заявить о себе на всю страну. Так, одним из победителей стала компания «ПОЛИКРАФТ», находящаяся в Республике Хакасия. Она занимается переработкой пластика, канистр, пленки и ящиков из вторичного сырья.



«Мы находимся в маленьком городке, и о нас мало кто знает, а это такая уникальная возможность рассказать о себе. Это выход на большую аудиторию, чтобы нас узнали и увидели. Так мы повышаем свой статус и узнаваемость», - отметила генеральный директор ООО «ПОЛИКРАФТ» Дарья Городецкая.



Директор московского представительства НПО «Броня» Ринат Юмакаев, компании, занимающейся производством инновационных покрытий, подчеркнул: «Мы в этом конкурсе участвуем первый раз, и для нас большая честь стать победителями. Экологическая повестка внедрена на нашем предприятии давно, и мы уже второй год являемся ответственными ESG-экспортерами, что подтверждает нашу приверженность качеству и инновациям, которые мы внедряем в производственные процессы».



Также победителями были определены ООО «Лангуст 66», единственное предприятие в стране, выпускающее сеноупаковочный шпагат и полиэстеровый канат с помощью переработки ПЭТ-бутылки, и ООО «КузбассДробМаш» - компания, проектирующая и производящая оборудование для переработки различных видов материалов, из Новокузнецка.

Важно отметить, что во второй этап оценки вошли исключительно компании, работающие в регионах операционной деятельности РУСАЛа. Победители конкурса получат возможность войти в базу потенциальных поставщиков организации с высокой ESG-оценкой, что откроет для них новые перспективы сотрудничества с одним из лидеров российской промышленности. Кроме того, компании смогут участвовать в зеленом рейтинге Лиги и Роскачества на льготных условиях.

