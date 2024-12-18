Ковальчук и Фетисов проведут в Парке Горького мастер-класс по хоккею
Прославленные российские хоккеисты Вячеслав Фетисов и Илья Ковальчук проведут мастер-класс для юных хоккеистов и сыграют на льду катка Парка Культуры. Об этом сообщают «Московские новости».
Уточняется, что организатором мероприятия с участием олимпийских чемпионов и победителей мировых первенств, которое состоится 19 декабря, является Российское общество «Знание».
«Спортсмены проведут мастер-класс для юных хоккеистов и сыграют на льду катка Парка Культуры. А после этого участники смогут задать вопросы знаменитым спортсменам», - говорится в сообщении.
Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский заявил, что Илья Ковальчук является образцом для отечественного хоккея, сообщает RT.
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