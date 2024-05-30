«Корабль, маяки и кои»: Как в Москве оформили площадки «Рыбной недели»

Для гастрономического фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», который продлится до 2 июня, в столице установили 31 площадку. Они оформлены в стиле карпов кои, корабля и маяков. Об этом сообщил портал mos.ru.

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Площадка в тематике рыб расположилась на переходе от площади Революции к Манежной площади. Здесь установили несколько разных бассейнов, в которых посетители могут увидеть настоящих карпов кои. В бассейне высадили кувшинки, лилии и зеленую ряску. Сами рыбки находятся под наблюдением ихтиологов.

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Следующая площадка находится на Школьной улице и посвящена российскому флоту. Здесь установлен макет корабля, где палуба выступает небольшой сценой. Посетив ее, граждане смогут узнать о разных эпохах развития флота России.

На ВДНХ установлены семь макетов знаковых маяков, в том числе, маяк Токаревского, Петровский и Херсонесский маяк. На этой площадке гости смогут узнать историю российского судоходства и рыболовства, а также познакомиться с обликом самых известных маяков.

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ФОТО: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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