«Корабль, маяки и кои»: Как в Москве оформили площадки «Рыбной недели»
Для гастрономического фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», который продлится до 2 июня, в столице установили 31 площадку. Они оформлены в стиле карпов кои, корабля и маяков. Об этом сообщил портал mos.ru.
Площадка в тематике рыб расположилась на переходе от площади Революции к Манежной площади. Здесь установили несколько разных бассейнов, в которых посетители могут увидеть настоящих карпов кои. В бассейне высадили кувшинки, лилии и зеленую ряску. Сами рыбки находятся под наблюдением ихтиологов.
Следующая площадка находится на Школьной улице и посвящена российскому флоту. Здесь установлен макет корабля, где палуба выступает небольшой сценой. Посетив ее, граждане смогут узнать о разных эпохах развития флота России.
На ВДНХ установлены семь макетов знаковых маяков, в том числе, маяк Токаревского, Петровский и Херсонесский маяк. На этой площадке гости смогут узнать историю российского судоходства и рыболовства, а также познакомиться с обликом самых известных маяков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru