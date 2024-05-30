«Корабль, маяки и кои»: Как в Москве оформили площадки «Рыбной недели»

Следующая площадка находится на Школьной улице и посвящена российскому флоту. Здесь установлен макет корабля, где палуба выступает небольшой сценой. Посетив ее, граждане смогут узнать о разных эпохах развития флота России.

На ВДНХ установлены семь макетов знаковых маяков, в том числе, маяк Токаревского, Петровский и Херсонесский маяк. На этой площадке гости смогут узнать историю российского судоходства и рыболовства, а также познакомиться с обликом самых известных маяков.