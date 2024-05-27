Гости фестиваля «Рыбная неделя» могут увидеть шоу по разделыванию тунца

Фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» продолжается в столице, до 2 июня работают площадки, где можно найти разнообразные рыбные деликатесы. Кроме того, для горожан подготовили развлекательную программу.

Так, на площадке на Школьной улице гостей фестиваля ждет широкий ассортимент рыбы и морепродуктов со всей страны: камбала калкан и барабулька из Черноморского региона, императорские устрицы и консервированные камчатские крабы — из Дальневосточного, килька — из Балтийского. На открытой кухне горожане смогут заказать блюда из особого меню: например, шашлычки из гребешка или форели, горячие булочки с осьминогом или крабом, рыбные стейки.

Ежедневно на сцене будут проходить живые выступления кавер-групп, джаз-бэндов, исполняющих произведения различных жанров коллективов, а также спектакли уличного театра. Для маленьких гостей запланированы мастер-классы по изобразительному искусству.

В свою очередь, на рыбном рынке на Новоухтомском шоссе проведут традиционные кулинарные мастер-классы, а также покажут шоу, на котором будут разделывать тунца. Необычный перформанс от шеф-повара состоится в день закрытия фестиваля. Также гостям мероприятия предложат специальное меню: тартар, сашими и стейк из тунца.

Фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит 24 мая-2 июня, в рамках мероприятия на торговых площадках представят около 600 видов рыбы и морепродуктов.

