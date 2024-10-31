Консервы и северная рыба: Что отправляют участникам СВО поставщики рыбных рынков

Также участникам спецоперации и членам их семей доступны скидки в размере 10% на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах Москвы.

Отмечается, что к программе скидок военнослужащим и членам их семей присоединился рынок в столичном районе Митино.

Ранее к акции помощи участникам СВО присоединилось около 60 московских межрегиональных ярмарок.

Владельцы московских салонов красоты и магазинов также постоянно передают в зону спецоперации продукты, средства гигиены, теплую одежду. Так, предприниматели из района Бирюлево Западное направили военным шапки из флиса, а из Зябликова бойцам послали балаклавы и тельняшки. Владельцы торговых точек из Новомосковского, Троицкого и Восточного административных округов отправили теплые перчатки, а из Северного Чертанова на фронт послали тысячу костюмов из флиса.

