Консервы и северная рыба: Что отправляют участникам СВО поставщики рыбных рынков
Поставщики рыбных рынков «Москва — на волне» активно поддерживают участников специальной военной операции. Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий и в госпитали.
Производители передают в зону СВО шпротные паштеты, кильку, сардины и многое другое. Так, один из поставщиков из Сибири отправил бойцам из Якутии в госпитали любимую северную рыбу — омуля и муксуна.
Также участникам спецоперации и членам их семей доступны скидки в размере 10% на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах Москвы.
Отмечается, что к программе скидок военнослужащим и членам их семей присоединился рынок в столичном районе Митино.
Ранее к акции помощи участникам СВО присоединилось около 60 московских межрегиональных ярмарок.
Владельцы московских салонов красоты и магазинов также постоянно передают в зону спецоперации продукты, средства гигиены, теплую одежду. Так, предприниматели из района Бирюлево Западное направили военным шапки из флиса, а из Зябликова бойцам послали балаклавы и тельняшки. Владельцы торговых точек из Новомосковского, Троицкого и Восточного административных округов отправили теплые перчатки, а из Северного Чертанова на фронт послали тысячу костюмов из флиса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru