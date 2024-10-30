Юные аниматоры из Москвы создали первый мультфильм о бойцах СВО
Мультфильм «Минута памяти святой», посвященный бойцам спецоперации и ветеранам Великой Отечественной войны, создан воспитанниками центра внешкольной работы «На Сумском».
Это первая компьютерная анимация старших ребят группы углубленного уровня студии «Трям!». Работа победила в городском конкурсе мультимедиа «Мы москвичи». Дошкольники подготовили для участников СВО рисунки с пожеланиями, которые также появляются в мультфильме.
Руководитель мультстудии Любовь Лазарева отметила, что в основе мультфильма лежат стихотворения поэта Алексея Шмелева, который помогает бойцам спецоперации. Она отметила, что ребята очень активно включились в создание мультфильма, работали слаженно, как одна команда.
Сегодня ребята также создают новый проект, который посвящен предстоящему 80-летию Победы. Обучающий мультфильм будут снимать с помощью компьютерной анимации. Мультфильм будет иллюстрировать передвижения войск на карте мира. Для достоверной передачи фактов дети изучили и воссоздали на экране модели военной техники времен Великой Отечественной войны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru