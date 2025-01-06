Коньки и тюбинги: Собянин рассказал, как активно провести время в парке «Яуза»

Столичный парк «Яуза» с приходом зимы превратился в настоящую спортивно-развлекательную зону. Здесь открылись три катка, 12 лыжных трасс и несколько комплексов для тюбинга, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

«Яуза» стал крупнейшим линейным парком Европы, притом что проект завершили лишь в прошлом году. Зимой он предлагает жителям Москвы разнообразные активности: от бесплатных катков, оснащенных теплыми раздевалками и пунктами проката, до ухоженных лыжных трасс, которые регулярно укатываются снегоходами для удобства посетителей.

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«В нем есть променады для прогулок, всесезонные беговые и велодорожки, спортивные зоны. С приходом зимы открылись три катка с искусственным льдом, 12 лыжных трасс и комплексы тюбинговых горок. Есть бесплатные катки – например, возле д. 8 в Юрловском проезде, возле д. 28 на ул. Заповедная и у д. на ул. Бажова с теплыми раздевалками и пунктами проката», — объяснил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Особое внимание посетителей, добавил Сергей Собянин привлекают тюбинговые горки возле Ростокинского акведука – самой востребованной зимней локации. Парк украшают светодиодные ели, арки и тоннели, создавая атмосферу праздника и уютного отдыха. Собянин подчеркнул, что это место подходит как для занятий спортом, так и для красивых зимних фотографий.

Ранее столичные власти рассказали и о том, какая программа ждет гостей проекта «Зима в Москве», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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