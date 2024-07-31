Коммунальщики из Москвы устранили более 36,6 тыс. инженерных повреждений в ДНР
Аварийные бригады московских коммунальных служб устранили в Донецке свыше 36,6 тысячи повреждений инженерных сетей с 2022 года, говорится на сайте мэра Москвы.
Так, с 2022 года столичные коммунальщики устранили последствия обстрелов почти по 1,4 тысячи адресов в Донецке. За это время было заменено больше 21 тысячи окон в 1133 домах.
Было исправлено более девяти тысяч неполадок в наружных сетях систем водо-, тепло-, электроснабжения, а также водоотведения,
Все аварийные бригады укомплектовывают всем необходимым снаряжением, экскаваторами и ремонтными автомобилями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru