Коммунальщики из Москвы устранили более 36,6 тыс. инженерных повреждений в ДНР

Так, с 2022 года столичные коммунальщики устранили последствия обстрелов почти по 1,4 тысячи адресов в Донецке. За это время было заменено больше 21 тысячи окон в 1133 домах.



Было исправлено более девяти тысяч неполадок в наружных сетях систем водо-, тепло-, электроснабжения, а также водоотведения,

Все аварийные бригады укомплектовывают всем необходимым снаряжением, экскаваторами и ремонтными автомобилями.

