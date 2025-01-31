Количество пользователей «Электронного дома» выросло в 1,5 раза
Платформой «Электронный дом» пользуется более 2,1 млн человек, что в 1,5 раза больше, чем в сравнении с 2023 годом. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что «Электронный дом» помогает жителям многоквартирных домов как взаимодействовать между собой, так и налаживать диалог с УК и прочими организациями. С помощью платформы прошло больше 21 тысячи общих собраний собственников. Ежедневно она получает свыше тысячи заявок на устранение неполадок в квартирах, домах и дворах. Также на ее базе можно воспользоваться сервисами «Вывоз ненужных вещей» и «Поверка счетчиков воды».
В 2025 году планируется открыть дополнительные офисы «Электронного дома» для помощи горожанам в проведении общих собраний собственников. Помимо этого на платформе появятся новые услуги: «Химчистка», «Ремонт окон», «Установка и замена фильтров воды».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru