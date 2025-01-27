Почти 9 тысячи парковочных мест реализовали на торгах в 2024 году

Московские автовладельцы приобрели 8,9 тысяч машино-место у города за 2024 год. Больше всего были востребованы парковки в Юго-Восточном, Юго-Западном и Западном административных округах, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«В 2024 году в ходе торгов в столице реализовали 8901 машино-место в подземных паркингах и на отдельных многоуровневых стоянках, из них 6572 надземных парковочных слота и 2329 подземных. В среднем около пяти участников боролись за покупку места для своего автомобиля», – рассказал глава департамента.

Город предлагает приобрести на торгах парковочные пространства на многоуровневых и подземных стоянках, в гаражах-боксах. Крытая парковка защитит автомобиль от непогоды, предотвратит коррозию металла, а также сэкономит время на прогрев двигателя и деньги на мойку автомобиля. Для владельца исчезнет необходимость чистить машину от снега. Кроме того, в новостройках парковочные зоны как правило объединены с жилой частью дома лифтами, что упрощает перемещение вещей, покупок, детских колясок и домашних животных.

Все процедуры по приобретению недвижимости на городских торгах происходят онлайн - от момента публикации до подписания договора. Для участия в них понадобится регистрация на торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Процедура проведения открытых аукционов гарантирует оперативный ход торгов и юридическую чистоту сделки. Договор будет заключен напрямую с собственником – столицей или городским учреждением.

