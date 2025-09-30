Княжевская: Выпущен градплан участка для общественного комплекса в районе Северный

Для возведения общественного комплекса на северо-востоке Москвы был выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Об том рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«Площадь общественного комплекса составит семь тысяч квадратных метров. На территории разместятся объекты физкультурно-оздоровительного назначения, остальная площадь будет отведена под коммерческие цели», – отметила Княжевская.

По ее словам, комплекс возведут на Дмитровском шоссе в районе Северный. Площадь территории, свободной от объектов капитального строительства, составляет 0,5 гектара.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Там появятся пешеходные зоны, уличное освещение и парковка.