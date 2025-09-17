Княжевская: В ЮЗАО построят новый многофункциональный центр

В Академическом районе Москвы возведут новый многофункциональный центр. Москомархитектура выдала план земельного участка (ГПЗУ) для строительства. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Юлиана Княжевская.

«На земельном участке площадью 0,2 гектара можно будет возвести многофункциональный центр предельной площадью 3600 квадратных метров», – уточнила она.

Строительство объекта недвижимости дополнит инфраструктуру района, повысив уровень комфорта жителей.

С появлением нового центра также появится возможность объединить различные услуги в одном месте.