Княжевская: В ЮЗАО построят новый многофункциональный центр
В Академическом районе Москвы возведут новый многофункциональный центр. Москомархитектура выдала план земельного участка (ГПЗУ) для строительства. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Юлиана Княжевская.
«На земельном участке площадью 0,2 гектара можно будет возвести многофункциональный центр предельной площадью 3600 квадратных метров», – уточнила она.
Строительство объекта недвижимости дополнит инфраструктуру района, повысив уровень комфорта жителей.
С появлением нового центра также появится возможность объединить различные услуги в одном месте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рябков рассказал о контактах России и США по разным линиям
- Россияне с навыками обращения с ИИ выиграют при трудоустройстве
- В отрасли объяснили ценность российских туристов для европейцев
- В школе во Владивостоке обрушилась часть потолка
- Ассоциация туроператоров опровергла «нашествие акул» в Египте
- Президент Казахстана наградил патриарха Кирилла орденом «Золотой орел»
- Психолог Наумова рассказала, почему нельзя запрещать ребенку фастфуд
- Зеленский призвал Запад больше думать об Украине, а не об отношениях с Россией
- Один человек пострадал при взрыве в квартире жилого дома в Ангарске
- Зеленский и Трамп готовят Украину к трудным решениям в случае неудач ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru