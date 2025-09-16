Княжевская: В Свиблове появится спортивный объект
Москомархитектура изменила правила застройки и землепользования для возведения многофункционального спортивного объекта в районе Свиблово, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.
«Комплекс планируют возвести на земельном участке площадью 0,97 гектара по адресу: Уржумская улица, владения 1–3. Общая площадь здания достигнет 13 тысяч квадратных метров, из которых около 9,5 тысячи квадратных метров будут отведены под объект спорта», – рассказала она.
Также Княжевская отметила, что на прилегающей территории создадут авто- и велопарковку, а также благоустроят территорию.
Объект будет расположен рядом со станцией метро «Свиблово» Калужско-Рижской линии. Местным жителям будет удобно ходить на тренировки, не тратя лишнее время на дорогу после учебы и работы.
Правила землепользования и застройки регулируют, как можно пользоваться земельными участками и что на них строить. Также они определяют, какая деятельность разрешена в том, или ином месте, и какие требования нужно соблюдать при строительстве зданий.
