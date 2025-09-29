Княжевская: В Солнцеве появится многофункциональный комплекс

Москомархитектура выдала градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения многофункционального комплекса на 22-ом километре Киевского шоссе. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.



«На территории в 0,8 гектара предусмотрено строительство комплекса общей площадью 20 тысяч квадратных метров. В здании спроектируют офисные помещения, объекты общепита, культурно-досуговой деятельности и для занятий спортом», – отметила глава Москомархитектуры.



Прилегающую территорию благоустроят: поблизости от комплекса проложат дорожки для пешеходов, высадят зелень и обустроят зоны для отдыха. По словам Княжевской, благодаря строительству объекта жители района получат дополнительную рекреационную инфраструктуру и рабочие места.

