Княжевская: В районе Южное Чертаново построят новый ФОК
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) появится в московском районе Южное Чертаново. Градостроительный план был выпущен Москомархитектурой. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.
«Земельный участок в 0,5 гектара под застройку свободен от объектов капитального строительства», — уточнила она.
Княжевская отметила, что общая площадь нового ФОК достигнет почти семи тысяч кв м. Комплекс появится по адресу улица Газопровод, участок 6Г/1. Он должен улучшить инфраструктуру района и предоставить горожанам возможность поддерживать спортивную активность и укреплять свое здоровье.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В японской Кирисиме объявили эвакуацию для 122,4 тысячи человек из-за ливней
- Фейки и авторские права: В Госдуме выступили за маркировку контента от ИИ
- Умер режиссер-документалист Анатолий Мищенко
- На Сахалине самолет с 14 пассажирами аварийно сел из-за неисправностей
- Россиянин Хачанов уступил американцу Шелтону в финале «Мастерса»
- Согласовано на 99%: О чем договорятся Путин и Трамп на личной встрече
- СМИ: Экс-губернатора Челябинской области обвиняют в растрате 33 млрд рублей
- На юге Москвы загорелись десять гаражей
- Над шестью регионами России уничтожили 30 украинских БПЛА
- Индуистский храм насторожил московских мусульман
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru