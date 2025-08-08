Княжевская: В районе Южное Чертаново построят новый ФОК

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) появится в московском районе Южное Чертаново. Градостроительный план был выпущен Москомархитектурой. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

«Земельный участок в 0,5 гектара под застройку свободен от объектов капитального строительства», — уточнила она.

Княжевская отметила, что общая площадь нового ФОК достигнет почти семи тысяч кв м. Комплекс появится по адресу улица Газопровод, участок 6Г/1. Он должен улучшить инфраструктуру района и предоставить горожанам возможность поддерживать спортивную активность и укреплять свое здоровье.

