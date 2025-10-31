Княжевская: В Очаково-Матвеевском появится крупный офисный комплекс
Офисный комплекс многофункционального назначения построят в московском районе Очаково-Матвеевское. Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для возведения здания уже были внесены. Оно появится по адресу: улица Рябиновая, земельный участок 44/2. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.
«На земельном участке в 1,046 га предполагается строительство офисного комплекса общей площадью 85,8 тысячи кв м. Это создаст сотни новых рабочих мест для специалистов самого разного профиля — как технических сфер, так и творческих», — подчеркнула она.
По словам Княжевской, будущий проект расположен неподалеку находится станции четвертого Московского центрального диаметра «Мещерская», что создаст дополнительный комфорт для сотрудников и посетителей.
Для них также будет оборудована прилегающая территория вокруг офисного центра. На ней появятся пешеходные зоны с зелеными насаждениями и элементами малой архитектурной формы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП с трамваем в Туле погибли четыре человека
- Шнуров: Покинувшие РФ артисты не создают интересных культурных продуктов
- «В рестораны не пойдут»: Какие заведения останутся в плюсе после Хэллоуина
- Над Россией сбили 130 украинских дронов
- Договор с подвохом: Почему банки стали сами менять условия по кредитам
- Мирошник: Украина не хочет забирать тела погибших солдат
- Никаких «Заклятий»: Тося Чайкина раскрыла, что смотрит на Хэллоуин
- Роскомнадзор заявил о 50 млн утекших записей персональных данных с начала года
- Песков: Путин может наградить создателей «Буревестника»
- В Домодедово задержали объявленную в международный розыск россиянку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru