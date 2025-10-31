Княжевская: В Очаково-Матвеевском появится крупный офисный комплекс

Офисный комплекс многофункционального назначения построят в московском районе Очаково-Матвеевское. Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для возведения здания уже были внесены. Оно появится по адресу: улица Рябиновая, земельный участок 44/2. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

«На земельном участке в 1,046 га предполагается строительство офисного комплекса общей площадью 85,8 тысячи кв м. Это создаст сотни новых рабочих мест для специалистов самого разного профиля — как технических сфер, так и творческих», — подчеркнула она.

По словам Княжевской, будущий проект расположен неподалеку находится станции четвертого Московского центрального диаметра «Мещерская», что создаст дополнительный комфорт для сотрудников и посетителей.

Для них также будет оборудована прилегающая территория вокруг офисного центра. На ней появятся пешеходные зоны с зелеными насаждениями и элементами малой архитектурной формы.

