Княжевская: В Очаково-Матвеевском построят жилье по программе реновации
В столичном районе Очаково-Матвеевское возведут новое жилье в рамках осуществления программы реновации. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.
«Выпущен градостроительный план земельного участка площадью около 0,4 га на Веерной улице (рядом с владением 1г). На территории появится жилой дом предельной площадью 15 тысяч кв м», – сказала Княжевская.
Новый дом расположен в непосредственной близости от станции «Матвеевская» четвертого Московского центрального диаметра. Район также обладает зелёной зоной: в пешей доступности Матвеевский лес и природный заказник «Долина реки Сетунь». Он является одним из крупнейших заказников в черте города.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые девять площадок для строительства жилья в рамках реновации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильму Любови Аркус «Родители тут рядом» отказали в прокате
- ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве
- Израильским военным передали первую группу заложников в секторе Газа
- Конфликт закончен? ХАМАС освобождает израильских заложников, Трамп летит в Израиль
- ПВО за час уничтожила 16 украинских дронов в Крыму
- Трамп получит высшую госнаграду Египта
- В ДТП в ЮАР погибли как минимум 40 человек
- В Сочи ищут пропавшую группу из восьми туристов
- Фильм «Август» возглавляет российский прокат третью неделю подряд
- «Понт присутствует»: Трамп расскажет Путину о поставках Tomahawk Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru