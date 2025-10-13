Княжевская: В Очаково-Матвеевском построят жилье по программе реновации

В столичном районе Очаково-Матвеевское возведут новое жилье в рамках осуществления программы реновации. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.



«Выпущен градостроительный план земельного участка площадью около 0,4 га на Веерной улице (рядом с владением 1г). На территории появится жилой дом предельной площадью 15 тысяч кв м», – сказала Княжевская.



Новый дом расположен в непосредственной близости от станции «Матвеевская» четвертого Московского центрального диаметра. Район также обладает зелёной зоной: в пешей доступности Матвеевский лес и природный заказник «Долина реки Сетунь». Он является одним из крупнейших заказников в черте города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые девять площадок для строительства жилья в рамках реновации.

