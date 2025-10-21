Княжевская: В Новогирееве разрешили постройку дома по программе реновации
Новые изменения были одобрены в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ). Это позволит возвести жилой дом в рамках реновации столичном районе Новогиреево. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.
«На участке площадью 1,29 га планируется строительство жилого дома по программе реновации. Общая площадь новостройки составит 45 тысяч кв м», — уточнила она.
Княжевская добавила, что объект будет расположен в развитом районе, неподалеку от станции метрополитена «Перово». Его точный адрес: Братская улица, владение 23.
Также планируется обустроить придомовую территорию пешеходными дорожками, зонами отдыха, детскими и спортивными площадками.
Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.
