Княжевская: В Новогирееве появится многоквартирный жилой дом по реновации
Москомархитектура выдала градостроительный план земельного участка для строительства дома по программе реновации на востоке Москвы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская. Многоквартирный дом возведут на улице Кусковская.
«В Новогирееве на участке площадью 0,45 гектара запланировали строительство жилого дома общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. Объект разместится в районе с развитой транспортной инфраструктурой, школами и детскими садами. Недалеко от новостройки расположена станция метро «Перово»», – отметила Княжевская.
Рядом с будущей новостройкой расположен Перовский парк, где жители будут отдыхать и заниматься спортом.
Благоустройство прилегающей территории проведут по современным стандартам: здесь появятся детские и спортивные площадки, а также уютные зоны для отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве нового дома в рамках программы реновации на Проспекте Вернадского.
