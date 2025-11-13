Княжевская: В Москве появится новый дом по реновации в районе Южное Тушино
О внесении изменений в правила землепользования и застройки для строительства нового многоквартирного жилого дома по программе реновации в районе Южное Тушино сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«На земельном участке в 0,59 гектара предполагается строительство дома предельной площадью 21 тысяча квадратных метров. Новостройка появится по адресу: Лодочная улица, владение 13, строение 1, владение 15, строение 1», – уточнила Княжевская.
Новостройка появится в престижном районе с развитой социальной инфраструктурой, рядом с зелеными зонами и водными объектами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дома по реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению с пятиэтажками.
