Княжевская: Пять новых домов появятся по программе реновации на севере Москвы
Пять новостроек появятся по программе реновации ветхого жилья в САО Москвы, оформлены соответствующие градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ). Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Стартовые площадки появятся по адресам: улица Константина Симонова, владение 5, корпус 1; улица Академика Комарова, владение 9А; улица Ивановская, владение 14, корпус 2; Дмитровское шоссе, владение 61, корпус 1; Ангарская улица, владение 2. Общая площадь участков составляет более четырех гектаров. Это позволит построить около 123 тысяч квадратных метров жилья», – добавила Княжевская.
На нежилых первых этажах разместятся объекты социально-бытового назначения.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новостройки, возведенные по программе реновации, экономят по сравнению со старыми домами до 40% ресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы строительства жилья в столице отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
