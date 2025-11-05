Княжевская: Оформлена документация для строительства дома по реновации во Внукове
В Москве внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для возведения дома по программе реновации в районе Внуково. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По её словам, новостройка будет расположена рядом со школой, детским садом и торговым центром.
«На территории площадью 0,89 гектара по адресу: улица Труда, владение 6, появится жилье по программе реновации с площадью квартир 23 тысячи квадратных метров», – уточнила Княжевская.
В жилом доме будут предусмотрены нежилые помещения площадью более 3,5 тысячи квадратных метров, в которых разместятся предприятия сферы услуг, а также аптека. Такой подход позволяет создать не просто многоквартирных дом, а полноценный элемент городской среды, где все необходимое находится рядом.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.
