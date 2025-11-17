Княжевская: Новый объект общественного питания появится на юге Москвы
Новый современный объект общественного питания появится в деревне Васюнино района Вороново Троицкого административного округа Москвы. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По её словам, уже внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).
«На участке площадью 0,13 гектара появится современный объект общественного питания площадью почти пятьсот квадратных метров. Реализация проекта создаст востребованную инфраструктуру для жителей и обеспечит новыми рабочими местами», – уточнила Княжевская.
Проектом предусмотрено также благоустройство прилегающей территории. Отмечается, что новостройку возведут на участке, свободном от капитального строительства.
