Княжевская: Новый объект общественного питания появится на юге Москвы

Новый современный объект общественного питания появится в деревне Васюнино района Вороново Троицкого административного округа Москвы. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По её словам, уже внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

«На участке площадью 0,13 гектара появится современный объект общественного питания площадью почти пятьсот квадратных метров. Реализация проекта создаст востребованную инфраструктуру для жителей и обеспечит новыми рабочими местами», – уточнила Княжевская.

Проектом предусмотрено также благоустройство прилегающей территории. Отмечается, что новостройку возведут на участке, свободном от капитального строительства.

