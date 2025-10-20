Княжевская: Новый комплекс очистных сооружений появится в районе Косино-Ухтомский

Изменены правила землепользования и застройки (ПЗЗ) земельного участка площадью 0,3 га для улучшения системы управления и модернизации инфраструктуры отведения поверхностного стока в районе Косино-Ухтомский (ВАО). Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы и направлен на отведение и очистку поверхностного стока с территории микрорайона Кожухово. Объект будет создан по адресу: Лухмановская улица, владение 11Б. Это инженерное решение снизит риски подтоплений в периоды интенсивных осадков», – добавила Княжевская.

По ее словам, комплекс очистных сооружений нужен для сбора и очистки талых и ливневых вод с прилегающих кварталов перед сбросом в канализацию, что значительно улучшит качество городской среды: улицы станут чище, а вероятность затопления подвалов и дворов уменьшится.

ПЗЗ представляет собой свод требований и норм, регулирующих использование земельных участков и строительство на них.

