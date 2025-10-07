Княжевская: Новый дом по реновации построят на Живописной улице

Москомархитектура изменила правила землепользования и застройки для возведения дома по программе реновации ветхого жилья на Живописной улице (район Щукино, СЗАО). Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новостройка общей площадью 14,3 тысячи квадратных метров появится по адресу: Живописная улица, владение 34, корпус 1.

«На участке площадью в 0,29 гектара будет возведен жилой дом. Рядом находятся действующие спортивные объекты: стадион, спортивный клуб и теннисный корт», – отметила Княжевская.

Новый дом построят в экологически чистом районе, отличающемся развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Поблизости возведут станцию «Серебряный Бор» Рублево-Архангельской линии метро.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о новом доме в районе Проспект Вернадского, который построят по программе реновации. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

