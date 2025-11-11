Княжевская: Новый дом по программе реновации появится в районе Ясенево
Новый многоквартирный дом на участке площадью 1,48 га появится по программе реновации жилья в районе Ясенево (ЮЗАО). Внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Участок под строительство дома расположен по адресу: Литовский бульвар, владение 17. Общая площадь квартир в нем составит 32 тысячи квадратных метров, а наземной нежилой части – около трех тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят. На ней появятся детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха», – отметила Княжевская.
Рядом с будущей новостройкой расположены природно-исторический парк «Битцевский лес» и станция метро «Новоясеневская». Таким образом, удалось соблюсти баланс между природной средой и городской инфраструктурой.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новостройки, возведенные по программе реновации, по сравнению со старыми домами экономят до 40% энергоресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы строительства жилья отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назначил нового посла в Бурунди
- СМИ: ЕС планирует обсудить вступление Украины в союз в декабре
- Спасают бюджет? Зачем в России «изобрели» дифференцированную семейную ипотеку
- Путин поздравил «Российскую газету» с 35-летием
- В ДТП с автобусом в Египте погибла россиянка
- Военкор Стешин заявил, что Покровск уже контролируется армией России
- Трамп: Потери США от отмены пошлин могут превысить $3 трлн
- Семь российских спортсменов внесли в базу «Миротворца»
- «Долго и не нужно»: Почему в России закрыли «успешное» производство процессоров
- В Египте в ДТП с автобусом пострадали 27 россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru