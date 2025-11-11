Княжевская: Новый дом по программе реновации появится в районе Ясенево

Новый многоквартирный дом на участке площадью 1,48 га появится по программе реновации жилья в районе Ясенево (ЮЗАО). Внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Участок под строительство дома расположен по адресу: Литовский бульвар, владение 17. Общая площадь квартир в нем составит 32 тысячи квадратных метров, а наземной нежилой части – около трех тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят. На ней появятся детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха», – отметила Княжевская.

Рядом с будущей новостройкой расположены природно-исторический парк «Битцевский лес» и станция метро «Новоясеневская». Таким образом, удалось соблюсти баланс между природной средой и городской инфраструктурой.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новостройки, возведенные по программе реновации, по сравнению со старыми домами экономят до 40% энергоресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

