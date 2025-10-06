Княжевская: Новый дом по программе реновации построят на Веерной улице
Новостройку по программе реновации ветхого жилья возведут на Веерной улице (ЗАО). Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка, площадь которого составляет 1 га. «На текущий момент территория свободна от объектов капитального строительства. Предельная площадь дома составит 36 тысяч квадратных метров. Новостройка будет расположена рядом со станцией Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра», — отметила Княжевская.
Для жителей нового дома будет создана удобная, безопасная и современная городская среда. При благоустройстве территории будут учтены потребности жителей.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru