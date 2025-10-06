Княжевская: Новый дом по программе реновации построят на северо-востоке Москвы

Новый дом в рамках программы реновации ветхого жилья построят на улице Академика Комарова (район Марфино, СВАО), уже подготовлен градостроительный план земельного участка. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, предельная площадь дома, который построят на участке почти в 0,3 га, составит 8000 квадратных метров. «В районе развитая социальная и транспортная инфраструктура, а также есть крупный парковый комплекс. Недалеко от будущего дома расположен Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН – идеальное место для прогулок и отдыха на свежем воздухе», – отметила Княжевская.

Кроме того, рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

