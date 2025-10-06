Княжевская: Новый дом по программе реновации построят на северо-востоке Москвы
Новый дом в рамках программы реновации ветхого жилья построят на улице Академика Комарова (район Марфино, СВАО), уже подготовлен градостроительный план земельного участка. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, предельная площадь дома, который построят на участке почти в 0,3 га, составит 8000 квадратных метров. «В районе развитая социальная и транспортная инфраструктура, а также есть крупный парковый комплекс. Недалеко от будущего дома расположен Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН – идеальное место для прогулок и отдыха на свежем воздухе», – отметила Княжевская.
Кроме того, рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск анонсировал выпуск игры, созданой искусственным интеллектом
- «Август» с Безруковым и Кологривым стал лидером кинопроката в РФ
- В Нижегородской области один человек пострадал после атаки БПЛА
- Милонов предложил сделать бесплатными парковки для мотоциклов по всей России
- «Украина без ПВО?»: Трамп похвалил идею о ДСНВ, Зеленский просит перемирия
- СМИ: Эрдоган может помочь Трампу получить Нобелевскую премию
- ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
- Над Россией сбили 251 украинский беспилотник
- СМИ: Китай получает нефть из Ирана в обмен на строительство инфраструктуры
- Зависящие от соцпенсий выплаты могут проиндексировать на 14,8% в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru