Княжевская: Новый дом по программе реновации построят на Одесской улице

Новый дом построят по программе реновации ветхого жилья на Одесской улице (район Зюзино), градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) выдала Москомархитектура. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«На земельном участке в 0,7 гектара по программе реновации появится многоквартирный дом, предельная площадь которого составит 48,5 тысячи квадратных метров. Новоселы смогут добираться до станции метро “Каховская” пешком за несколько минут, что обеспечит высокую транспортную доступность и сократит время на дорогу до центра или других районов города», – отметила Княжевская.

Район отличается развитой инфраструктурой — поблизости находятся парк «Зюзино», магазины, аптеки, поликлиники, школы и детские сады.

В ГПЗУ указаны подробные данные о том, что можно построить на земельном участке, и о максимальных параметрах постройки. Получить его можно бесплатно через официальный портал столичного правительства в течение 14 рабочих дней после подачи заявления.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новых домов в рамках программы реновации. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

