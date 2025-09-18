Княжевская: Новую производственную базу «Жилищника» построят в Новой Москве
Новая производственная база ГБУ «Жилищник» появится в Троицком административном округе вблизи деревни Львово, уже внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«На территории площадью 8,21 гектара, расположенной вблизи деревни Львово, будет построен производственно-складской и административно-бытовой комплекс общей площадью 82,1 тысячи квадратных метров», – уточнила Княжевская.
По её словам, там возведут помещения для хранения инвентаря и спецтехники, для технического обслуживания, а также зону для персонала.
Выделенный участок земли под строительство базы ГБУ «Жилищник» свободен от капитальных объектов. Строение возводится с целью оптимизации работы коммунального предприятия.
ПЗЗ определяют, какие виды деятельности разрешены в конкретных местах, какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru