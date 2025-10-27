Княжевская: Новостройка по программе реновации появится на улице Газопровод

Новый дом по программе реновации ветхого жилья появится на улице Газопровод (район Южное Чертаново), внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Предельная площадь жилья составит около 21 тысячи квадратных метров, нежилая наземная площадь – примерно 1,1 тысячи квадратных метров. В этих помещениях разместятся объекты, обеспечивающие повседневное удобство жителей: магазины первой необходимости, сервисные службы и предприятия бытового обслуживания», — отметила Княжевская.

В непосредственной близости от новостройки расположены станция метро «Улица Академика Янгеля», поликлиника, Дом культуры и школы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что свыше 215 тысяч жителей Москвы переедут в новые квартиры по программе реновации или начнут переезд в 2026–2028 годах. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

