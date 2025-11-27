Княжевская: На юго-западе Москвы появятся пять новых домов по программе реновации

В Москве выпущено пять градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства жилых домов по программе реновации в ЮЗАО. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



Новостройки появятся в районах Гагаринский, Черемушки и Зюзино.



«Общая площадь всех пяти земельных участков составляет порядка трех гектаров, а общая площадь домов – около 130 тысяч квадратных метров», – уточнила Княжевская.



Первые этажи многоквартирных домов сделают нежилыми. Там разместятся объекты социально-бытового обслуживания населения.



Вся прилегающая территория будет благоустроена: появятся зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что дома по реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению с пятиэтажками.

