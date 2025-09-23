Княжевская: На юге Москвы согласовали план возведения очистных сооружений
Столица согласовала проект планировки территории (ППТ) для очистных сооружений в Нагорном районе. Его профинансирует государственное унитарное предприятие «Мосводосток». Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.
«Площадь подготовки проекта планировки составляет 2,57 га на территории кварталов 66, 87, 88 Нагорного района. В рамках проекта предусмотрели возведение очистных сооружений с устройством съезда на их участках», — указала она.
По словам Княжевской, город также займется ремонтом прилегающей территории. В первую очередь, это касается прибрежных районов ручья, протекающего от точки спуска воды до реки Котловки. Она подчеркнула, что обновление и возведение очистных сооружений благоприятно скажутся на качестве водопроводной воды, почвы и грунтовых источников. Это поможет улучшить жизнь москвичей, в частности тех, кто участвует в переселении по программе реновации.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru