Княжевская: На Дмитровском шоссе появится новый дом по программе реновации

Новостройка по программе реновации появится в Тимирязевском районе Северного административного округа Москвы. Для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

«На участке площадью более одного гектара построят жилой дом по программе реновации. Общая площадь квартир составит 11,4 тысячи кв м», — указала она.

По словам Княжевской, новостройка расположится в районе, обладающим всей необходимой социальной инфраструктурой: в пешей доступности находятся детский сад, школа и магазины. Адрес объекта — улица Дмитровское шоссе, владение 49 к.1.

В плане строительства предусмотрено создание нежилых помещений площадью свыше 27 тысяч кв м. В них можно будет разместить офисы, предприятия бытового обслуживания, кафе и спортивные объекты. Это позволит создать комфортные условия для жителей и новые рабочие места.

ПЗЗ — это список норм и требований, которые закрепляют использование земельных участков. Они дозволяют определенные виде деятельности, а также что именно можно на них строить. В ПЗЗ также прописаны требования, обязательные к исполнению при проектировании и строительстве зданий.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин отметил, что возведение домов по программе реновации сохраняет на 40% ресурсов больше по сравнению с пятиэтажками.

