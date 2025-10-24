Княжевская: Кабельно-воздушные линии электропередачи реконструируют в Гольянове
Реконструкцию кабельно-воздушных линий электропередачи выполнят в районе Гольяново (ВАО), утвержден соответствующий проект планировки территории. Об этом заявила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы Юлиана Княжевская.
«В рамках проекта планировки территории предусмотрели реконструкцию кабельно-воздушных линий электропередачи напряжением 220 киловольт общей протяженностью 4,8 километра. Площадь проектируемой территории составляет 3,55 гектара», – сказала Княжевская.
Специалистами ПАО «Россети Московский регион» будут заменены маслонаполненные линии на современные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена. Это позволит увеличить надежность электроснабжения жителей района, а также создаст условия для последующего развития транспортной и социальной инфраструктуры, в частности, для благоустройства территорий и строительства новых медучреждений и школ.
