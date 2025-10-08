Княжевская: Институт Генплана Москвы проведет конференцию по вопросам развития городов

Научно-практическую конференцию «Актуальные аспекты градостроительной деятельности. Новая философия развития городов» проведут Институт Генплана Москвы и Москомархитектура с 31 октября по 1 ноября. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Мероприятие откроется флагманской форсайт-сессией «Города России через 50 лет. Футуристическое видение».

Первая часть конференции затронет практически вопросы развития городов. В ходе нее состоятся экспертные диалоги и дискуссии. Вторую часть посвятят презентациям исследовательских и научных работ в области градостроительства и архитектуры. В конференции будут участвовать преподаватели профильных учебных заведений, специалисты и руководители ведущих научно-исследовательских и проектных институтов, архитекторы, а также представители органов исполнительной власти.

«Темы, которые выходят на первый план в рамках конференции, касаются не просто насущных аспектов градостроительной деятельности, но и новой философии городского развития. На что опираться, чтобы получить качественную среду в будущем? Видеть будущее – значит уметь строить прогнозы, осваивать новые форматы уже в настоящем. Важные открытия случаются и на полях подобных сессий, где представители разных сфер получают возможность обменяться опытом и наработками», – заявила Княжевская.

На конференции рассмотрят вопросы внедрения инновационных подходов в образовании, применения цифровых решений и новых технологий в градостроительстве, подготовки инфраструктуры для транспорта будущего, а также обсудят развитие российских городов с позиции территориального брендинга и футуристического видения.

«Каждый раз, когда мы инициируем дискуссии на градостроительные темы, то задаемся вопросом: а что важно именно сегодня? Будем рассуждать о современных трендах с профессиональным сообществом», — подчеркнула директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук, добавив, что особое внимание будет уделено научным исследованиям.

