Княжевская: ГБУ «Жилищник» получит здание в Троицком районе
Москомархитектура изменила правила землепользования и застройки (ПЗЗ), чтобы предоставить участок Государственному бюджетному учреждению (ГБУ) «Жилищник района Троицк». Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.
«На земельном участке площадью 2,37 га планируют возведение комплекса, предназначенного для нужд Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», — сообщила она.
По словам Княжевской, среди будущих объектов административное здание, склады, а также парковка для спецтехники и автомобилей. Максимальная площадь комплекса составит 24 тысячи кв м, а концентрация зданий в одном месте позволит избежать логистических расходов, уточнила она.
ПЗЗ — это список правил и норм, которые определяют, как можно использовать земельные участки в столице и что на них можно возводить. К ПЗЗ также относится регулирование видов деятельности на территории, а также требования при проектировании и строительстве объектов.
