Княжевская: Дом по программе реновации появится на Ангарской улице
Москомархитектура изменила правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для возведения нового жилого комплекса в районе Западное Дегунино. Строительство произойдет в рамках реновации. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.
«На территории площадью 1,33 га возведут дом для участников программы реновации. Новостройка с площадью квартир 25,1 тысяч кв м появится по адресу: улица Ангарская, владение 2», — подчеркнула она.
Княжевская также добавила, что, помимо жилого здания, предусмотрено обустройство наземного пространства. На площади более 13,5 тысяч кв м появятся социальные, коммерческие и инфраструктурные объекты, уточнила она.
В районе также запланировано комплексное благоустройство: появление зон отдыха, детских и спортивных площадок, удобных дорожек для пешеходов, а также озеленение прилегающей территории.
ПЗЗ — это список правил и норм, которые определяют, как можно использовать земельные участки в столице и что на них можно возводить. К ПЗЗ также относится регулирование видов деятельности на территории, а также требования при проектировании и строительстве объектов.
Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.
