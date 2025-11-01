Княжевская: Для строительства производства в Воронове оформили документацию
Новые здания планируется построить на территории производственно-складского комплекса в районе Вороново (ТАО). Внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«На земельном участке в шесть гектаров предусмотрено строительство складских помещений общей площадью 36,3 тысячи квадратных метров с целью увеличения производственных мощностей предприятия», – добавила Княжевская.
По ее словам, ввод зданий в эксплуатацию создаст новые рабочие места и позволит развивать производственную и логистическую инфраструктуру.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил месяцем московской промышленности октябрь 2025 года.
