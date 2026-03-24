Кинопарк «Москино» пригласил на второй музыкальный фестиваль «Солома»

На площадке кинопарка «Москино» во второй раз пройдет музыкальный фестиваль «Солома». Об этом сообщает пресс-служба Департамента культуры столицы.

В рамках мероприятия москвичи и гости города смогут увидеть выступления любимых артистов, а также познакомиться с новыми талантливыми музыкантами.

Кроме того, фестиваль предоставит гостям возможность принять участие в постановочных съемках, мастер-классах, иммерсивных шоу и познавательных экскурсиях.

«Посетить мероприятия можно будет 27 и 28 июня с 11:00 до 22:00», - добавили в ведомстве.

Ранее в «Москино» прошли съемки фильма о защите Кремля во время войны 1812 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Москва 24"
