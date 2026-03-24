Кинопарк «Москино» пригласил на второй музыкальный фестиваль «Солома»
На площадке кинопарка «Москино» во второй раз пройдет музыкальный фестиваль «Солома». Об этом сообщает пресс-служба Департамента культуры столицы.
В рамках мероприятия москвичи и гости города смогут увидеть выступления любимых артистов, а также познакомиться с новыми талантливыми музыкантами.
Кроме того, фестиваль предоставит гостям возможность принять участие в постановочных съемках, мастер-классах, иммерсивных шоу и познавательных экскурсиях.
«Посетить мероприятия можно будет 27 и 28 июня с 11:00 до 22:00», - добавили в ведомстве.
Ранее в «Москино» прошли съемки фильма о защите Кремля во время войны 1812 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Дилеры пообещали россиянам скидки на новую Lada Vesta
- Дмитриев: Россия готова к глобальному дефициту ресурсов
- Военный эксперт Кнутов заявил, что ракеты Ирана могут долететь до Лондона
- Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа
- Путин обсудил с Мирзиеевым Украину и Иран
- «Банные самураи»: Уролог Убогий объяснил, чем заинтересовали Минздрав любители саун
- Автосервисы назвали цену за «переобувку» на летние шины
- Психолог раскрыла причины весеннего психического обострения
- Владельцы внедорожника Haval H9 назвали специфические проблемы модели
- Психолог перечислила первые признаки депрессии