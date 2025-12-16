Казачье общество «Кунцево» отправило новую партию гумпомощи в зону СВО

Участники хуторского казачьего общества «Кунцево» участвуют в волонтерской деятельности и c момента образования общества в 2023 году отправляют гуманитарные грузы в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Западного административного округа Москвы.

Так, новую партию груза отправили в зону СВО 15 декабря.

«Всего за два последних года воинским подразделениям отправлено уже более 20 тонн техники, необходимых вещей, продуктов, медикаментов», – отмечается в сообщении.

Конвои с грузами отправляют не реже одного раза в месяц. Помощь собирают через пункты приема при храмах и организациях ЗАО. В рамках проекта «Зима в Москве» ребята подготовили новогодние сюрпризы для военных – письма и открытки с поздравлениями в детском парке «Фили». В добровольческие батальоны, где служат казаки, и в другие подразделения передают мототехнику и беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, амуницию и снаряжение, защитные средства и медикаменты.

Как отметил атаман хуторского казачьего общества «Кунцево» Александр Егоров, все, кто оказался в зоне боевых действий, для казаков братья и сестры.

«Вот, например, не один раз пересекались мы с парнями из 135-го штурмового батальона. Возим гуманитарку и в госпитали. Стараемся откликаться на любую просьбу», – подчеркнул он.

Казаки из Кунцево входят в состав Московской городской народной дружины. Они участвуют в районных военно-патриотических, патронажных мероприятиях в память об участниках Великой Отечественной войны, исторических уроках для детей. Желающие присоединиться к помощи бойцам могут связаться с хуторским казачьим обществом и уточнить детали, обратившись в храм Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» на Мичуринском проспекте.

