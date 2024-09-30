Рыбные рынки Москвы предоставляют скидку бойцам СВО и членам их семей

Участникам спецоперации и членам их семей доступны скидки в размере 10% на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах Москвы.

Отмечается, что к программе скидок военнослужащим и членам их семей присоединился рынок в столичном районе Митино.



Ранее к акции помощи участникам СВО присоединилось около 60 московских межрегиональных ярмарок.

Поставщики рыбных рынков «Москва — на волне» регулярно поддерживают российских военных, находящихся в зоне проведения спецоперации. Так, один из поставщиков Василий отправляет в Курскую область тушенку из кабана, лося и оленя, а в госпитали - северную рыбу.

