Рыбные рынки Москвы предоставляют скидку бойцам СВО и членам их семей
Участникам спецоперации и членам их семей доступны скидки в размере 10% на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах Москвы.
Отмечается, что к программе скидок военнослужащим и членам их семей присоединился рынок в столичном районе Митино.
Ранее к акции помощи участникам СВО присоединилось около 60 московских межрегиональных ярмарок.
Поставщики рыбных рынков «Москва — на волне» регулярно поддерживают российских военных, находящихся в зоне проведения спецоперации. Так, один из поставщиков Василий отправляет в Курскую область тушенку из кабана, лося и оленя, а в госпитали - северную рыбу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru