К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 53 столичных предприятия
С начала года к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 53 столичных обрабатывающих предприятия, сообщила заместитель мэра, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Предприятия обрабатывающей промышленности – самые активные участники нацпроекта «Производительность труда». За 2,5 года к нему присоединилось 228 предприятий этой отрасли, в том числе 53 – только с начала 2024 года. За пять месяцев этого года 26 компаний завершили активную фазу нацпроекта», - рассказала она.
Так, компаниям удалось увеличить выработку на 36% и более чем на треть ускорить процессы, а общий эффект от участия предприятий в проекте оценивается в 569 миллионов рублей.
Участниками национального проекта стали предприятия, которые занимаются строительством городской инфраструктуры, задействованы в инженерных коммуникациях, а также компании по выпуску одежды и обуви, медицинского оборудования и микроэлектроники.
Например, производитель оборудования для регулирования микроклимата смог на 90% увеличить выпуск устройств для обогрева помещений. А производитель микроэлектроники на 65% увеличил производство счетчиков электроэнергии благодаря участию в нацпроекте, что позволяет оптимизировать бизнес-процессы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте производства столичной обрабатывающей промышленности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru