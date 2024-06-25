К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 53 столичных предприятия

С начала года к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 53 столичных обрабатывающих предприятия, сообщила заместитель мэра, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Предприятия обрабатывающей промышленности – самые активные участники нацпроекта «Производительность труда». За 2,5 года к нему присоединилось 228 предприятий этой отрасли, в том числе 53 – только с начала 2024 года. За пять месяцев этого года 26 компаний завершили активную фазу нацпроекта», - рассказала она.

Так, компаниям удалось увеличить выработку на 36% и более чем на треть ускорить процессы, а общий эффект от участия предприятий в проекте оценивается в 569 миллионов рублей.

Участниками национального проекта стали предприятия, которые занимаются строительством городской инфраструктуры, задействованы в инженерных коммуникациях, а также компании по выпуску одежды и обуви, медицинского оборудования и микроэлектроники.

Например, производитель оборудования для регулирования микроклимата смог на 90% увеличить выпуск устройств для обогрева помещений. А производитель микроэлектроники на 65% увеличил производство счетчиков электроэнергии благодаря участию в нацпроекте, что позволяет оптимизировать бизнес-процессы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте производства столичной обрабатывающей промышленности.

