Собянин: Обрабатывающие предприятия Москвы увеличили производство почти на 18%
С начала 2024 года обрабатывающие предприятия Москвы нарастили производство на 17,9%. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на персональном сайте.
По его словам, в числе лидеров производство компьютеров, электроники и микроэлектроники, фармацевтических препаратов, машин и оборудования. Наращивание объемов выпускаемой продукции объясняется внедрением современных технологий.
«Другие важные факторы – собственные инвестиции и всесторонняя поддержка города. Мы предлагаем больше 20 системных мер поддержки и антикризисных инструментов», - написал Собянин.
Как добавил мэр, дополнительную помощь в выходе на рынки Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и других стран на данный момент оказывает столичный центр «Моспром». По итогу трех месяцев экспортную поддержку центра смогли получить более 50 предприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru