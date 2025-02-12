Избирательный участок для граждан Абхазии представили в Москве
Находящиеся в Москве граждане Абхазии смогут проголосовать на выборах президента республики на экстерриториальном избирательном участке, который размещён в здании библиотеки №164 на улице Шаболовка. Об этом заявил посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа.
Вместе с председателем участковой избирательной комиссии Бесланом Кобахия он осмотрел участок и оценил его пропускную способность, проверил расстановку выборного оборудования и меры по обеспечению общественного порядка.
«Работа нашей комиссии начнётся 15 февраля в 8:00, здесь, и будет продолжаться до 20:00 того же дня. Если выборы пройдут в один день, и этот день выявит победителя... то в этом случае выборы считаются состоявшимися», – указал Кобахия.
Отмечается, что второй экстерриториальный участок для голосования откроется в городе Черкесске.
Ранее актёр, участник шоу «Однажды в России» Теймураз Тания поддержал открытие избирательных участков за пределами Абхазии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru