Исторические здания стали драйвером проектов девелопмента
По мнению отраслевых экспертов, особым потенциалом по сравнению с новостройками обладают проекты, связанные с реставрацией исторических строений и их интеграцией в новые кварталы Москвы.
Так, отметил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, такая интеграция существенно повышает капитализацию территории и создает уникальную атмосферу. Он добавил, что в Москве уже есть десятки примеров того, как памятники архитектуры превращаются в общественные зоны, гостиницы, галереи, культурные пространства и фудмоллы. Свыше 50% таких памятников реставрируют частные инвесторы.
В свою очередь партнер архитектурного бюро T+T Architects Антон Стружкин подчеркнул, что успех реконструкции памятника архитектуры во многом объясняется совместными усилиями застройщика и архитектора, их профессионализма и изобретательности.
Кроме того, добавил партнер бюро Syntaxis Александр Стариков, для девелоперов работа с культурным наследием все чаще воспринимается не как бремя, а как преимущество. «Для продвинутого застройщика подобные проекты — это работа с эксклюзивным продуктом, что позволяет занять особую нишу на рынке», — заявил он.
Эксперты полагают, что наиболее органично реставрируемые памятники выполняют публичные функции — от культурных площадок до образовательных центров. Они создают новые центры притяжения для москвичей и гостей столицы, поддерживают малый и средний бизнес и становятся точками роста городской экономики.
Также в столичной мэрии отметили, что в ближайшие годы вторую жизнь обретут десятки исторических зданий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской области при атаке БПЛА повреждены семь домов и 25 машин
- Офтальмолог рассказала, кто сможет вернуть зрение с помощью микрочипа
- Нарышкин: Британская разведка готовит диверсии на море
- СК проведет проверку после провала асфальта у жилого дома в Петербурге
- Трамп начал строить бальный зал на территории Белого дома
- К чему приведет проверка паспорта для доступа к онлайн-контенту
- В Москве мужчину задержали по делу о госизмене
- Стилист назвал кокошники слишком смелым решением для образа
- «Чехарда!»: В Госдуме отказались сдвигать начало рабочего дня для регионов зимой
- Рябков: Договоренности о встрече Лаврова и Рубио не было
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru