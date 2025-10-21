Исторические здания стали драйвером проектов девелопмента

По мнению отраслевых экспертов, особым потенциалом по сравнению с новостройками обладают проекты, связанные с реставрацией исторических строений и их интеграцией в новые кварталы Москвы.



Так, отметил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, такая интеграция существенно повышает капитализацию территории и создает уникальную атмосферу. Он добавил, что в Москве уже есть десятки примеров того, как памятники архитектуры превращаются в общественные зоны, гостиницы, галереи, культурные пространства и фудмоллы. Свыше 50% таких памятников реставрируют частные инвесторы.



В свою очередь партнер архитектурного бюро T+T Architects Антон Стружкин подчеркнул, что успех реконструкции памятника архитектуры во многом объясняется совместными усилиями застройщика и архитектора, их профессионализма и изобретательности.



Кроме того, добавил партнер бюро Syntaxis Александр Стариков, для девелоперов работа с культурным наследием все чаще воспринимается не как бремя, а как преимущество. «Для продвинутого застройщика подобные проекты — это работа с эксклюзивным продуктом, что позволяет занять особую нишу на рынке», — заявил он.



Эксперты полагают, что наиболее органично реставрируемые памятники выполняют публичные функции — от культурных площадок до образовательных центров. Они создают новые центры притяжения для москвичей и гостей столицы, поддерживают малый и средний бизнес и становятся точками роста городской экономики.



Также в столичной мэрии отметили, что в ближайшие годы вторую жизнь обретут десятки исторических зданий.

