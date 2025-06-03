Историческая эстафета и забег по Садовому кольцу собрали почти 10 тысяч участников
Забег в центре столицы по Садовому кольцу собрал 10 тысяч участников из 18 разных стран. Об этом рассказала пресс-служба департамента спорта Москвы.
Маршрут был традиционным для бегунов еще с 1920-х годов. Он стал ежегодным событием в 2000-х, а после 2012 временно прекращен. В 2025 году спортсмены вновь преодолели всю дистанцию от сталинских высоток до современных деловых кварталов, уточняется в сообщении. Среди участников было и более тысячи ветеранов боевых действий.
На мероприятии был предусмотрен призовой фонд в размере 1,5 млн рублей, а также подарочные автомобили для победителей в абсолютном зачете. Они получили модель «Москвич 3Е» за свои успехи.
Отдельными наградами отметили Михаила Бабкина, который завершил эстафету в 79 лет, а впервые пробежал по Садовому еще 50 лет назад, и 66-летнего Александра Кукушкина, который пришел последним на 15-километровой дистанции и завершил забег под аплодисменты.
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